A Assembleia da República vive tempos difíceis, com as suspeitas sobre as presenças nas sessões e as ajudas de custo e viagens dos deputados.Um dos casos que em nada contribuiu para a dignificação dos deputados foi a questão das presenças nas votações e a sensação com que o país ...

Exclusivos CM Este artigo é exclusivo para Assinantes Correio da Manhã ouAssine 1 mês por 1€. Se já é Assinante, faça o seu login Para ler TODOS OS EXCLUSIVOS CM de hoje por 0.60€ + IVA



ou

UTILIZE O Obtenha o seu código de acesso com uma simples chamada telefónica Assine agora o Correio da Manhã Digital (tal como é impresso em papel, veja exemplo Acesso integral ao Correio da Manhã ePaper

Acesso ilimitado a todo o site do Correio da Manhã.

Todos os exclusivos, opinião e análise da edição em papel. Saiba mais