Atraso imoral

A demora no encerramento do processo-crime aberto ao desastre de viação de onde resultou a morte de Sara Carreira é aparentemente incompreensível e imoral. Imoral porque, ao não se encerrar este caso, pais, irmãos e amigos continuam com a ferida aberta, sem iniciarem o luto e com a ameaça do que possa vir do processo.Os envolvidos - nomeadamente Ivo Lucas, porque já sendo arguido - continuam com uma espada sobre a cabeça. Vai ou não ser acusado de algum crime. Aparentemente, todas as diligências estão feitas, faltando apenas a perícia à centralina da viatura e demais informações requeridas à Land Rover Portugal, e que ainda não terão chegado ao processo.