Ainda falta uma semana para o debate do Orçamento 2019 arrancar na Assembleia.

Ainda falta uma semana para o debate do Orçamento 2019 arrancar na Assembleia.



As conclusões, porém, já estão avançadas: esforço para melhorar a vida dos portugueses, diz o primeiro-ministro. Reforço do saque fiscal, acusa a oposição.



Aumentos de tostões, constatam ...