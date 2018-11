Com este sistema eleitoral, os deputados abusam à vontade.

Afinal, havia outros. Falo dos deputados do PSD com o dom da ubiquidade, o que lhes permite marcar presença no Parlamento ao mesmo tempo que andam por outras paragens. Fernando Negrão, bom homem e líder da bancada, diz que nada pode fazer. E acrescenta: a responsabilidade é de cada deputado perante o seu eleitorado. Errado, dr. Negrão: ...