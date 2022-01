Sérgio Conceição foi provavelmente a melhor coisa que aconteceu ao FC Porto nos últimos anos. Curioso lembrar que na altura a primeira escolha tinha sido Marco Silva, técnico que hoje também brilha, mas no Fulham. Dificilmente Jorge Nuno Pinto da Costa poderia ter encontrado alguém melhor para fazer face a tantas agruras, neste Dragão supervisionado pelo controlo de custos da UEFA, esse papão económico tão forte com os fracos e fraco com os fortes.