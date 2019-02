Benfica deixa marca na Liga e Lage deixa marca no Benfica.

Com uma goleada histórica de dois dígitos, o Benfica deixa marca nesta edição da Liga. E Bruno Lage deixa marca no Benfica. Os 10-0 aplicados ao Nacional sublimam um momento extraordinário da equipa da Luz. Que contudo não deve ser restringido à estratosférica tarde do último domingo. Esta fase de ...