O Benfica regressa hoje à liga doméstica a lamber feridas do pesadelo de Munique. Na Baviera, a meio da semana, a ilusão de uma noite redentora durou poucos minutos. A equipa da Luz tombou com estrondo, num dos mais iluminados palcos do futebol mundial. Mas da refrega europeia, para além do impacto da mão cheia, emerge outra ...