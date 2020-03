Boa sorte e muita saúde

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Clubes começaram por impor que a jornada 25 do campeonato se disputasse à porta fechada. Iriam, assim, sentir na pele as demais 17 equipas que participam na primeira Liga aquilo que a equipa do Belenenses SAD sente sempre que joga no Jamor. Umas dúzias de espetadores e um silêncio esquisito a pairar sobre um espetáculo encenado para multidões.Na sequência dessa primeira decisã...