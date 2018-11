O governador do Banco de Inglaterra revelou ontem que menos de metade das empresas do país fez planos de contingência em caso de recessão económica.

Já se sabia que o Reino Unido estava metido num labirinto de onde não poderia sair bem. Com a divulgação do relatório do Banco de Inglaterra sobre o impacto do Brexit na economia ficamos a saber que tem duas hipóteses de fuga: ou o parlamento aprova o plano de Theresa May e o divórcio com a União Europeia ...