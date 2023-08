Se morasse em Oeiras, votaria em Isaltino Morais. Por compromissos familiares acompanhei as últimas décadas de atividade do município: a melhoria nas infraestruturas e nos serviços é abissal. A obra existe, não é só propaganda – como noutros casos que bem conhecemos.



Sei igualmente, porque recorri a essa 'técnica', da utilidade de aproveitar o tempo das refeições para prolongar a ação, refletir com distância, acertar estratégias ou simplesmente resolver problemas de egos – a mesa é boa conselheira.









