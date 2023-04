Depois do interregno imposto pelo bolsonarismo e pela violência da pandemia, Chico Buarque, brilhante cantor-autor e escritor com obra feita, veio a Lisboa, ou melhor, ao Palácio de Queluz, onde nasceu e morreu D. Pedro IV, receber o merecido Prémio Camões, que definitivamente o consagra como uma das figuras culturais mais importantes do mundo lusófono.









