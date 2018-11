Portugal celebrou com um grande desfile militar o centenário do final da I Guerra Mundial.

Participaram 4500 militares, tendo a instituição com este acto o propósito de fortalecer o prestígio das Forças Armadas. A palavra Tancos, com a insuportável confusão que lhe está associada, tornou-se maldita ...