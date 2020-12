O homem que ninguém cala é obrigado a mandar estancar a verborreia no seu partido para poder continuar a falar sem tombar sob o peso das tricas caseiras. A partir de agora, a paz podre é imposta à força de ameaças com punições severas e imediatas. É o resultado de juntar no mesmo saco interesses arrevesados, com as agendas pessoais a anularem o objetivo comum.