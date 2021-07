Cidade verde

Finalmente as bancadas de Alvalade vão arvorar a cor verde, que as deveria ter revestido desde o início. A ideia multicolor inicial claramente não se adequou a um recinto desportivo. Além de que o Sporting se fartou de perder dinheiro, porque não conseguia comercializar as bancadas (impossível identificar os sponsors).Magnífica foi a ideia de doar as cadeiras removidas a agremiações por esse país fora, que delas careciam. Foi mesmo uma atitude à Sporting. Interessante também a requalificação da zona envolvente do estádio. Alvalade está de cara lavada, nas vésperas de começar uma nova época e só espero poder usufruir in loco de um gratificante banho de verde.