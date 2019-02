O primeiro-ministro António Costa fez retórica com o ‘fantasma’ do despesismo dos governos de José Sócrates.

O primeiro-ministro António Costa fez retórica com o ‘fantasma’ do despesismo dos governos de José Sócrates. Acusou a oposição PSD de viver obcecada com tal ‘fantasma’.E condenou-a por desprezar o investimento público quando foi governo e, desse modo, prejudicar o desenvolvimento económico ...