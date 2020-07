A declaração pública de falência do Cirque du Soleil, com sede em Montreal, no Canadá, demonstra a violência dos efeitos da pandemia no sector das grandes produções artísticas de expressão global. Vão ser demitidos cerca de 3500 trabalhadores, alguns dos quais portugueses. A companhia acumulou neste ciclo devastador quase mil milhões de euros de dívidas.