Mais do que um jogo, vai discutir-se no Dragão a liderança da Liga.

Com mais uma exibição de gala, o Benfica ‘despachou’ o Desp. Chaves com quatro golos e atestou o depósito da motivação para o clássico do próximo sábado com o FC Porto. A equipa da Luz joga um futebol empolgante, positivo, sempre com a baliza em ponto de mira. O coletivo rende. Todas as peças ...