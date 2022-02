O acompanhamento da noite eleitoral foi um dos pontos altos de audiência na semana passada, mas o programa mais visto foi a transmissão na SIC do Benfica-Sporting, da Taça da Liga, que obteve mais de 2,3 milhões de espectadores. Voltando à política, Ricardo Araújo Pereira conseguiu mais de um milhão de espectadores em todas as entrevistas que realizou no seu ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’.