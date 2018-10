Tanto puritanismo falso e hipócrita. Afinal o Estado de Direito está exclusivamente do lado dos criminosos?

No dia em que o Sr. Ministro da Administração Interna criticou violentamente a exposição e divulgação públicas das fotos dos três homens que tinham fugido do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, devidamente algemados, pensei para mim próprio: será que estive enganado este ...