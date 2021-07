Combustíveis e lucros da Galp disparam

Os preços da gasolina e do gasóleo no nosso país, que já eram dos mais elevados da União Europeia (entre 27 Estados-membros, Portugal na gasolina ocupava a 5ª posição com preço mais elevado, e no gasóleo a 6ª posição), dispararam e também os lucros das petrolíferas. Segundo a Direção-Geral de Energia (DGE), entre dezembro de 2020 e maio de 2021, o preço do gasóleo sem incluir impostos aumentou 22% (subiu 0,11 euros por litro), enquanto o preço com impostos subiu 10,9% (os impostos só aumentaram 0,026 euros por litro, quatro vezes menos em euros). Em relação à gasolina, o aumento foi de 34% no preço sem impostos (mais 0,16 euros por litro) e de 14,2% no preço de venda ao público (os impostos subiram 0,038 euros por litro, também quatro vezes menos). Não foi o aumento de impostos que fez disparar os preços dos combustíveis.Após maio, os preços continuaram a subir. Em maio, o preço de venda ao público da gasolina 95, segundo a DGE, era 1,676 euros por litro, mas, no dia 21/7/2021, tive de pagar no posto da Repsol, nas Olaias, em Lisboa, 1,849 euros por litro (mais 32% do que em dezembro de 2020).