Começa em mim!

Mais do que nunca, e pelos piores motivos, as questões relacionadas com o clima e as alterações climáticas estão ao rubro. Basta olhar para os acontecimentos mais recentes, por exemplo, na Europa e na China, sem esquecer a Índia, os EUA e as Filipinas, para assim se encontrarem fatores de alerta preocupantes. Chuvas diluvianas, centenas de mortos e desaparecidos – que só mais tarde vêm ampliar a primeira contagem, mas esquecidos com a mudança dos focos noticiosos - milhões e milhões de prejuízos, numa escala impressionante de horrores.É evidente que as estratégias políticas não cumpridas, as diferentes cimeiras falhadas, a par da impunidade das empresas com políticas totalmente descomprometidas com o Ambiente, estão na base desta catástrofe, com tendência de agravamento, de consequências brutais e imprevisíveis para todos, sem exceção! Todavia, esses comportamentos ‘eco’ devem também ser um imperativo de consciência para os cidadãos, em particular para aqueles que vivem nas economias mais evoluídas, não se limitarem à mesa do café, entre a baforada de um cigarro, a debitarem reflexões sobre o tema. Por exemplo, o que dizer do monóxido de carbono libertado pelo fumo do tabaco, o principal poluidor aéreo em todo o mundo? Pois é, tudo isto tem de começar no lar de cada um...