Problema é quando se é reconhecido pelos disparates em vez do trabalho.

O fenómeno Conan Osíris, o concorrente do Festival e fenómeno das redes sociais que tem um toque de Variações a compor e o condão de as transformar em "virais" quando lhes atribui letras surreais, faz-nos pensar no que se tornou a Eurovisão. Há dois anos, Salvador Sobral trouxe a vitória para Portugal ...