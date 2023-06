No passado 5 de junho foi o dia mundial anticontrafação e, como todos estão recordados, um dos setores onde a ASAE se destacou nos seus primórdios foi nas ações em todas as feiras e mercados com um claro objetivo de combater os diversos ilícitos relacionados com o fenómeno da contrafação.



De norte a sul, este a oeste, não havia nenhuma semana onde a ASAE não procedesse a este tipo de intervenções que, sem sombra de dúvida, dissuadiram, naqueles anos, a prática do comércio de artigos de calçado, vestuário, moda e outros de origem contrafeita.









