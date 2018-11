António Costa mandou uma carta aberta a Manuel Alegre sobre as touradas, pressionando a RTP porque o choca vê-las na RTP 1. Como depressa mostraram as redes sociais, Costa gosta de as ver ao vivo. Ei-lo a tourear na arena em 2010. Olé!A imagem de Costa e Medina promovendo o espertalhão da Web Summit a ‘novo Fernão de Magalhães’ ...