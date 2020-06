Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nada nestes tempos de confinamento é mais desgastante do que esta solidão de não poder abraçar nem beijar nem tocar nem nada.Durante a semana assisti às imagens do velório de Pedro Lima, no qual o toque, o simples toque de “estou aqui”, era olhado e sentido com aquele “ai meu Deus e se...”. Como se esta sensação do medo que toma conta de todos nós não bastasse, ainda tivemos de ver nas ...