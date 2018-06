Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dados manipulados

O CM é o maior jornal português, líder absoluto de vendas.

Mas na medição do número de leitores, a cargo da Marktest, nota-se um estranho fenómeno.



O CM que vende em banca mais do dobro do segundo, e que tem vantagem no consumo online, regista um avanço no bareme, o indicador usado para investimento publicitário, de apenas 106 mil leitores.



Toda a gente sabe que, pelo menos a sul da A25, ligação de Aveiro a Vilar Formoso, o líder destacado da leitura coletiva, em cafés e associações, é o Correio da Manhã, que também conquista forte quota de mercado a norte. Acontece que, na medição da Marktest por cada exemplar vendido, o nosso principal concorrente soma o dobro de leitores.



Um verdadeiro mistério, que ninguém consegue explicar. Curiosamente nas métricas de número de leitores por exemplar vendido, os títulos da Cofina, Grupo que detém o CM, surgem sempre perto da metade dos atribuídos aos seus concorrentes. Estamos perante dados não sérios.