Recentemente, Tim Berners-Lee, mundialmente conhecido como o “pai” da Internet, fundador da sigla que revolucionou as nossas vidas, a WWW (World Wide Web), defendeu que as plataformas têm de funcionar de forma cada vez mais segura, garantindo a privacidade dos utilizadores. Este cientista realça, a exemplo das suas atuais preocupações, as ‘fake news’ e a manipulação de informação que terão levado à eleição de Trump ou à vitória do Brexit no Reino Unido.









Ver comentários