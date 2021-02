Antes era difícil estudar o que se falava “por aí”: a “conversa social” era subterrânea. Com a Internet tornou-se pública e quantificável. Um valioso estudo realizado pelo MediaLab do ISCTE-IUL sobre a evolução das interacções no Facebook de 2016 a 2021 sobre André Ventura permite verificar a evolução do debate social sobre ele.