Depois se verá

Por muito animados que os congressistas do PS parecessem ficar com os tais ‘debates ideológicos’ sobre o futuro do partido, as suas intervenções acabavam invariavelmente no mesmo ponto: é preciso o PS ganhar as eleições.

Por Luciano Amaral | 00:30