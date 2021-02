A vacinação e o desconfinamento são, neste momento, os maiores desafios que enfrentamos. Com a descida da pressão sobre os hospitais – mas ainda com números preocupantes -, importa agora imprimir maior velocidade e organização ao processo de vacinação. Mas importa, sobretudo, saber gerir o cocktail explosivo que enfrentamos até final de Março, ou seja, o risco de um excesso de confiança no processo de desconfinamento. A progressiva saída do inverno, temperaturas mais amenas e o brutal desgaste psicológico que atinge uma larga fatia da população, pode empurrar-nos para um desastre maior do que aquele que já vivemos. Agora, não tenhamos ilusões, trata-se de ganhar o verão e uma vida normal daí para a frente. Que não corra o risco de um confinamento mais brutal do que o que conhecemos até agora. Já não só sem café ao postigo e com uma policia com ordens mais duras para evitar o passeio higiénico. Desconfinar é preciso, mas com calma.





