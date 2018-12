Com a imprensa, quando os políticos desdenham, querem comprar.

Ao contrário do que parece, as palavras de Graça Fonseca no México foram um elogio aos jornais. Quando um governante fica aliviado por estar 4 dias sem notícias, é sinal de que a imprensa está a cumprir a sua mais nobre função: irritar o poder. Por alguma razão, José Sócrates definiu ...