Durante meses, Donald Trump recusou ser visto em público de máscara. Só há pouco mais de uma semana é que o presidente do país com mais casos e mais mortes por Covid-19 deu o braço a torcer e lá aceitou pela primeira vez ser fotografado a usar uma máscara. Mesmo assim, questionado sobre se as máscaras deveriam ser obrigatórias a nível nacional, Trump defendeu que não, afirmando que as pessoas devem reter ...