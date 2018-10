O melhor é deixar para Deus as respostas cujas perguntas nem sabemos formular.

É um pequeno livro de um autor não muito conhecido, mas que tem o condão da simplicidade e por isso dele nos aproximamos tranquilamente nos momentos grandes ou na vulgaridade do quotidiano. Acompanha-se como cada batida do coração, com a humildade de quem procura e a gratidão de quem sabe receber.



Retenho ...