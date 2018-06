Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Do drama à comédia

A seleção joga sempre de modo a sofrer e a fazer-nos sofrer.

Por Eduardo Cintra Torres | 00:30

Sempre o mesmo. Parece de propósito.



A Selecção joga de modo a sofrer e a fazer-nos sofrer. Eu não percebo nada de futebol, mas esta emoção sinto-a até ao último segundo.



Não vi os jogadores a enfrentar com mais decisão uns iranianos valentes e raivosos. Não vi o Ronaldo do costume. Vi uns iranianos guerreiros no mano-a-mano, vi um Queiroz dramático a pressionar a arbitragem, armando-se em vítima até ao exagero melodramático, e a excitar 20 mil iranianos e suas insuportáveis vuvuzelas.



Do lado de cá um rame-rame estranho, um adormecimento geral e particular de quase todos. Enfim, lá ganharam o empate.



E tudo acabou em comédia com dois comentadores: Marcelo em Belém logo após o apito final e Costa na zona dos jogadores.