Haverá quem ganhe com isto, mas não será seguramente o país.

Na semana passada, dois acontecimentos sem aparente relação um com o outro foram o melhor revelador do que é hoje Portugal. Décadas ficaram resumidas no espaço de apenas uns dias: de um lado, tivemos a eleição para a presidência da Montepio Geral – Associação Mutualista. O seu vencedor ...