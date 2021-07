A intelligentsia nacional passou a semana a debater as virtudes - ou a falta delas - de Otelo Saraiva de Carvalho. Entretanto, noutra dimensão, as atenções do povo angustiado com os excessos do confinamento viravam-se para o alívio das restrições. Marcelo, sempre um passo à frente do Governo, já vinha avisando que era necessário repensar a pandemia em função da vacinação.Marcelo, aliás, esteve em destaque pela positiva com dois recados e uma decisão. Ao Governo, disse que é tempo de mudar a narrativa do medo, que a realidade mais preocupante a curto prazo é a crise social e que o PRR terá de privilegiar as reformas estruturais.