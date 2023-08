Segue divertida a zanga na nata do humor, que me anima a manter a esperança de ainda poder dizer na cara do troglodita de nome estrangeirado o cobarde que ele é. E era boa altura agora, que não fiquei para graçolas ao rever na SIC – e me voltar a doer – a conversa de Júlia Pinheiro com Judite Sousa.











