Espero que o leitor tenha uma profissão bem vista pelos betinhos e queques de Lisboa, como juiz. No mínimo, enfermeiro. Se for pedreiro, empregada de limpeza, estivador ou qualquer coisa que a Geringonça entenda que é menor ou do povão, prepare-se: este governo supostamente de esquerda não lhe reconhecerá direitos ...