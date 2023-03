O Enviado de Deus é aquilo que os menos novos chamariam um grande ponto. Humor não lhe falta. Comicidade e uma necessidade aflitiva de ter o seu nome nas bocas do mundo. Por estes dias saiu-se com mais uma piada. Confessou, então, ter sido interpelado por uma vidente - e não há qualquer motivo para duvidar da sua palavra, aliás só se pode lamentar de forma veemente a atribuição, pelo Polígrafo, do prémio Pinóquio 2022 - que o informou do seguinte: dentro de cinco anos vai abandonar a política e regressar aos comentários na televisão.









