E os animais, senhores?...

Entrou em vigor a lei que permite a presença de animais em restaurantes e estabelecimentos similares, desde que presos à trela e identificados à entrada.

Por Fernanda Cachão | 00:30

É frequente em Portugal pôr-se o carro à frente dos bois para parecer que se anda mais depressa- a referência ao animal vem a calhar porque é deles, genericamente falando, que seguem estas linhas.



Entrou em vigor a lei que permite a presença de animais em restaurantes e estabelecimentos similares, desde que aqueles estejam presos à trela curta e estes identificados por um dístico visível à entrada.



O texto acordado na comissão de Economia, a partir de projetos de ‘Os Verdes’, PAN e BE, aprovado por unanimidade, beneficia mais os donos giros dos animais do que os próprios animais, e, vaticina a AHRESP, deverá colher pouco entre os agentes económicos confrontados com a fatura passada pelos deputados.



Porque razão se pensou que um fox terrier se portará bem ante os bolos de uma pastelaria, o buldogue recolherá a língua ao aroma de um bife ou um chihuahua ficará zen dentro de um daqueles estabelecimentos de restauração que servem decibéis de música?



Valha a sensatez que prevaleceu ao terem deixado ao empresário a opção de escapar à trela do politicamente correto, mas e os animais senhores?