Oçamento do Estado? É mais corrupção. Tancos é apenas um extra.

O Orçamento do Estado e respetiva discussão revelam a condição do País: podre. Fala-se, fala-se, mas evita-se discutir a fatia de leão: as gordas benesses ofertadas aos grandes grupos económicos. Milhões para os tubarões, migalhas paras os cidadãos.



A maior rubrica é a das ...