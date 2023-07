O mundo anda sobressaltado com os fenómenos climáticos que se abatem nas mais diferentes latitudes: a época estival vivida no hemisfério norte contrasta com chuvas diluvianas na Europa, tempestades nos EUA e na China.



Vem agora a OMS alertar para outro acontecimento resultante das altas temperaturas em solo europeu, concretamente, os verões mais longos e períodos de seca extrema que criam condições propícias às carraças portadoras de CCHF, a denominada Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo.









