Não posso deixar de me impressionar com a capacidade de luta que os taxistas demonstraram.

Gosto de táxis e estou com os taxistas. Não posso deixar de me impressionar com a capacidade de luta que demonstraram. Sete dias, caramba. Não lhes terá servido de muito, até porque têm muitos anticorpos, faltou-lhes amor da população.



E daí? Talvez a marcha glacial das "plataformas digitais" ...