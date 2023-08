Há 15 anos, 85% do tempo dos espectadores concentrava-se na RTP1, RTP2, SIC e TVI. Este ano, vai em metade (43%) o tempo em frente ao televisor para ver esses canais. Em 2008, o cabo e outras alternativas atraíam 15% do tempo. Em 2023, o cabo atrai 42% e os outros — especialmente as plataformas de vídeo como a HBO ou a Netflix consumidas nos televisores — passam dos 15%.









