A obesidade é um dos problemas com maior impacto na saúde pública no mundo inteiro, pelas comorbilidades a que está associada, como a diabetes tipo 2, várias doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro.



O problema tem aumentado nos últimos anos e tudo indica que esse aumento vai continuar. De acordo com o recente Atlas Mundial da Obesidade, em 2035 cerca de 40% dos adultos portugueses serão obesos, percentagem semelhante à actual nos Estados Unidos.









