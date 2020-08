Estamos a ficar mais “burros”? Ressalvo a essencial dignidade destes plácidos animais, que muito estimo e são tratados com toda a deferência na minha terra natal, Miranda do Douro, onde dispõem de um hotel. A pergunta é sugerida por um texto de Christophe Clavé, professor de Estratégia, sobre “empobrecimento da linguagem, ruína do pensamento e diminuição do QI”.