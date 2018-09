Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrela e das boas!

Se César está cheio de energia, Ljubomir anda enfadado da sua personagem.

Por Luísa Jeremias | 00:30

A melhor surpresa desta rentrée televisiva chama-se César Mourão. Com 'Terra Nossa', o formato com três semanas, o homem que cresceu a fazer stand up comedy prova que é um artista completo e dos melhores no improviso.



Sabe brincar, falar, tem fair play... só qualidades. Sim, já havia assinado outros trabalhos, mas em nenhum provou ser uma estrela com tanto potencial. Dirão os cépticos: César perde para Ljubomir nas noites de domingo. Verdade!



'Terra Nossa' é um programa para divertir, enquanto 'Pesadelo na Cozinha' é o que o próprio nome indica: uma descida aos 'infernos'. E como o povo gosta de ver a desgraça alheia... o resultado é este.



Mas... pode não durar sempre. É que se César está cheio de energia, Ljubomir anda enfadado da sua personagem. Percebe-se. Por isso, calma! Há muito caminho pela frente.