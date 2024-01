Em apenas dois meses caíram dois governos portugueses por gravíssimas suspeitas de corrupção e outros crimes económicos: o governo nacional, do PS, e o regional da Madeira, do PSD. Quando ocupam o poder, quer PS quer PSD tornam-se partidos da corrupção. Desde Sócrates, o PS tornou-se ainda mais voraz do que o PSD.









