Os enfermeiros estão debaixo de um escrutínio avassalador, todas as suas ações são seguidas com uma atenção cirúrgica.

Não está em discussão, aqui, a justiça da reivindicação dos enfermeiros, as suas razões ou o contraponto do Governo. Neste particular apenas se observa a postura, em determinada data, de alguns profissionais presentes no protesto de rua à porta do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. E, a julgar pelas imagens ...