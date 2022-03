O mistério de Fátima cruza-se com a Rússia a 13 de julho de 1917, na terceira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos. Foi nesse dia, Na Cova da Iria, que a Virgem revelou a Lúcia o segredo de Fátima, composto por três partes. Na segunda parte da revelação, divulgada pela irmã carmelita em 1929, pode ler-se: “Só com a conversão da Rússia, esta não espalhará os seus erros pelo Mundo, os bons serão martirizados, várias nações serão aniquiladas.” Nunca uma mensagem foi tão atual. Nunca a consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria fez tanto sentido. A Humanidade, como frisou o Papa Francisco, “perdeu o caminho da paz”, “tornámo-nos indiferentes a todos e a tudo, exceto a nós mesmos”. Precisamos de ajuda para reencontrar o caminho e reencontrarmo-nos a nós próprios. Precisamos de nos “libertar do ódio”, de despertar. Para os católicos, que ontem rezaram em todo o Mundo a Nossa Senhora de Fátima, a resposta na entrega ao Divino, com amor e devoção. A imagem, no santuário mariano, de ucranianos e russos a chorarem juntos, em frente da capelinha das Aparições, é um sinal de que a fé move mesmo montanhas.